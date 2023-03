Customizing an image field in a Next.js app with live preview mode

image

const ImageWithColorSwatches = props => { const { value, renderDefault, onChange } = props; const image = useFormValue(["image"])?.asset?._ref; const colors = usePageColors({ swatchName: value?.colorPalette ?? "vibrant", image }); // When colors change, patch the document // (these changes aren't streaming to Next.js via `next-sanity` live preview) useEffect(() => { if (colors && value && colorsAreDifferent(colors, value.pageColors)) { const nextValue = { ...value, pageColors: colors }; onChange(nextValue ? set(nextValue) : unset()); } }, [colors, onChange, value]); return ( <Inline> {renderDefault(props)} {colors ? ( <div> <ColorSwatch color={colors.primary} /> <ColorSwatch color={colors.secondary} /> </div> ) : null} </Inline> ); }; export default defineConfig({ ... form: { components: { input: props => ["Main image"].includes(props.schemaType?.title) ? ( <ImageWithColorSwatches {...props} /> ) : ( props.renderDefault(props) ) } } });

Hi folks. I've posted about this before but I wanted to start fresh, since I've made some progress and my previous thread was getting pretty messy.I'm customizing anfield via a custom form component . In my Next.js app, most of the changes to my Sanity draft documents are being live-streamed via next-sanity 's live preview mode, except for thefield. I'm patching this field whenever the value of thefield changes (see below). I haven't been able to determine why the updated/patched value isn't immediately streamed, like my other field values are.It's worth noting that, when I refresh the Next.js page, the new updated/patched values do appear (without having saved the document in Sanity studio). So, the draft document values are reaching my Next.js app, they just aren't being immediately injected into the page like the other field values are.Theandfields are children of thefield (i.e. sub-fields within itsarray).