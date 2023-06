TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')

at getHookId (/static/js/app.bundle.js:245293:29)

at <http://localhost:3333/static/js/app.bundle.js:245373:35>

at Array.map (<anonymous>)

at GetHookCollectionState (/static/js/app.bundle.js:245373:23)

at renderWithHooks (/static/js/vendor.bundle.js:19162:18)

at mountIndeterminateComponent (/static/js/vendor.bundle.js:21841:13)

at beginWork (/static/js/vendor.bundle.js:22955:16)

at HTMLUnknownElement.callCallback (/static/js/vendor.bundle.js:4547:14)

at Object.invokeGuardedCallbackDev (/static/js/vendor.bundle.js:4596:16)

at invokeGuardedCallback (/static/js/vendor.bundle.js:4651:31)

node_modules

HelloWorldAction

resolveDocumentAction

Hi, I followed the instructions on adding Document Actions but I’m getting an error in the studio:I copied the code exactly from the example and also tried to removeand reinstalling everything.If I remove thefrom theit’s all working, so I think it’s somehow related to the Action, but the action code is identical to the example. Anything I can do to get document actions working?