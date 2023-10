Error when creating a project in Sanity using Next.js E-commerce template.

:205px}p{margin:

Hi Rachel, Yeah, I'm logged into my Sanity Account using both Chrome 92 and Edge . I am on my sanity.io/manage page and click "Create New Project" then I click "Choose a starter project". I am then redirected to https://www.sanity.io/create . I then click "Create Project" and I get the error above displayed on the page. When I inspect the actual request I see the request made to " https://www.sanity.io/create/api/v1/create " the response status code is 411 and the response body is below.<html lang=en><meta charset=utf-8><meta name=viewport content="initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width"><title>Error 411 (Length Required)!!1</title><style>> body{background:url(<//www.google.com/images/errors/robot.png>) 100% 5px no-repeat;padding-right11px 0 22px;overflow#777;text-decoration:none}a img{border:0}@media screen and (max-width:772px){body{background0;max-width0}}#logo{background:url(<//www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_150x54dp.png>) no-repeat;margin-left:-5px}@media only screen and (min-resolution:192dpi){#logo{background:url(<//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png>) no-repeat 0% 0%/100% 100%;-moz-border-image:url(<//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png>) 0}}@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:2){#logo{background:url(<//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png>) no-repeat;-webkit-background-size:100% 100%}}#logo{display54px;width:150px} </style><a href=<//www.google.com/>><span id=logo aria-label=Google></span></a><p><b>411.</b> <ins>That’s an error.</ins><p>POST requests require a <code>Content-length</code> header. <ins>That’s all we know.</ins>