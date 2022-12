image { asset { fluid(maxWidth: 2000) { ...GatsbySanityImageFluid } } }

<img sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" srcset="<https://cdn.sanity.io/images/6vy4jhfn/production/15243ac50200b5b85db669e2da43eb46bc686d2c-1500x893.jpg?w=500&h=298&fit=crop> 500w, <https://cdn.sanity.io/images/6vy4jhfn/production/15243ac50200b5b85db669e2da43eb46bc686d2c-1500x893.jpg?w=1000&h=595&fit=crop> 1000w" src="<https://cdn.sanity.io/images/6vy4jhfn/production/15243ac50200b5b85db669e2da43eb46bc686d2c-1500x893.jpg?w=2000&h=1191&fit=crop>" alt="" loading="lazy" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; object-position: center center; opacity: 1; transition: opacity 500ms ease 0s;">

<Img fluid={image.asset.fluid} className="mb-3 border rounded-sm" style={{ height: "50vh" }} />

I'm pulling down a big image file with ...GatsbySanityImageFluid but it's showing up in pretty low resolutionIt looks like a proper size image is being sent over the wire but it's not actually being displayedHere's the image