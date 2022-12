export const updateOrderDetailsSuccess = async ( cmsOrderId, orderType, authorizationNumber, orderId ) => { await newSanityClient .patch(cmsOrderId) .set({ status: "Authorized", orderType, authorizationNumber, slug: { _name: orderId, _type: "slug", }, }) .commit(); };

Hi, I’m having another small issue trying to update a slug on a id…not sure I’ve got the settings right to update the slug. I’m using the sanity client with an api request