import { AppContext } from "./useAppContext"; function MyApp({ Component, pageProps }) { const { myGlobalProp } = pageProps; return ( <AppContext.Provider value={{ myGlobalProp }}> <Component {...pageProps} /> </AppContext.Provider> ); } export default MyApp;

import { createContext, useContext } from "react"; export const AppContext = createContext(null); export const useAppContext = () => useContext(AppContext);

import { useAppContext } from "./useAppContext"; export const MyComponent = () => { const { myGlobalProp } = useAppContext(); return <div>{ myGlobalProp }</div> };

I think you should use reacts Context for this. Make a context provider and wrap your app in it. All page props then are reusable in its components. This will give you an idea:_app.jsuseAppContext.jsmyComponent.js