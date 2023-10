npm ERR! code ERESOLVE npm ERR! ERESOLVE unable to resolve dependency tree npm ERR! npm ERR! Found: react@17.0.2 npm ERR! node_modules/react npm ERR! peer react@"^16.8.0 || 17.x" from @reach/auto-id@0.13.2 npm ERR! node_modules/@reach/auto-id npm ERR! @reach/auto-id@"^0.13.2" from @sanity/base@2.17.0 npm ERR! node_modules/@sanity/base npm ERR! @sanity/base@"2.17.0" from @sanity/default-layout@2.17.0 npm ERR! node_modules/@sanity/default-layout npm ERR! @sanity/default-layout@"^2.17.0" from the root project npm ERR! 6 more (@sanity/desk-tool, @sanity/field, ...) ....

Trying to install the super pane plugin with npm (v7.3.0, node v15.5.0) https://www.sanity.io/plugins/super-pane and keep getting an ERESOLVE error (see below). I've deleted and installed the node_modules multiple times and have the latest sanity versions. Any ideas? Similar error here: