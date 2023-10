->

tableOfContents: { type: 'array', of: [ { type: 'reference', to: [{ type: 'article' }] }, { type: 'tocHeading' } ] } // elsewhere const tocHeading = { type: 'object', name: 'tocHeading', title: 'TOC Heading', fields: [ { name: 'heading', type: 'string', title: 'Heading' } ] }

tableOfContents[]->{ _key, _type, heading, // ...article fields }

Is it possible to use theoperator in a way thatexpands references within an array? I have a field:In my groq, if I do:All of the `tocHeading`s within the array come back as null.