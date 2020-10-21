<Card />
The
Card component acts much like a Box, but with a background and foreground color. Components within a
Card inherit its colors.
Isn’t this the same as a
Box?
Almost – the
Card component is exactly like a
Box except it also has color, border, radius, and shadow properties. So the
Card is typically used when needing a background and foreground color on an element.
as ? : React .ElementType | keyof JSX .IntrinsicElements
gridColumn?: 'auto' | 'full' | number | Array<'auto' | 'full' | number>
column?: 'auto' | 'full' | number | Array<'auto' | 'full' | number>
Use gridColumn instead. Will be removed in v4.
gridColumnStart?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
columnStart?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
Use gridColumnStart instead. Will be removed in v4.
gridColumnEnd?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
columnEnd?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
Use gridColumnEnd instead. Will be removed in v4.
display?: 'none' | 'block' | 'grid' | 'flex' | 'inline-block' | Array<'none' | 'block' | 'grid' | 'flex' | 'inline-block'>
height?: 'stretch' | 'fill' | Array<'stretch' | 'fill'>
margin
? : number | number [ ]
marginX
? : number | number [ ]
marginY
? : number | number [ ]
marginTop
? : number | number [ ]
marginRight
? : number | number [ ]
marginBottom
? : number | number [ ]
marginLeft
? : number | number [ ]
overflow?: 'visible' | 'hidden' | 'auto' | Array<'visible' | 'hidden' | 'auto'>
padding
? : number | number [ ]
paddingX
? : number | number [ ]
paddingY
? : number | number [ ]
paddingTop
? : number | number [ ]
paddingRight
? : number | number [ ]
paddingBottom
? : number | number [ ]
paddingLeft
? : number | number [ ]
radius
? : number | number [ ]
gridRow?: 'auto' | 'full' | number | Array<'auto' | 'full' | number>
row?: 'auto' | 'full' | number | Array<'auto' | 'full' | number>
Use gridRow instead. Will be removed in v4.
gridRowStart?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
rowStart?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
Use gridRowStart instead. Will be removed in v4.
gridRowEnd?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
rowEnd?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
Use gridRowEnd instead. Will be removed in v4.
scheme
? : 'light' | 'dark'
shadow
? : number | number [ ]
sizing
? : 'content' | 'border'
tone?: 'default' | 'transparent' | 'positive' | 'caution' | 'critical' | 'brand'
gridColumn
? : 'auto' | 'full' | number | Array < 'auto' | 'full' | number >
column
? : 'auto' | 'full' | number | Array < 'auto' | 'full' | number >
gridColumnStart
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
columnStart
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
gridColumnEnd
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
columnEnd
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
display
? : 'none' | 'block' | 'grid' | 'flex' | 'inline-block' | Array < 'none' | 'block' | 'grid' | 'flex' | 'inline-block' >
height
? : 'stretch' | 'fill' | Array < 'stretch' | 'fill' >
overflow
? : 'visible' | 'hidden' | 'auto' | Array < 'visible' | 'hidden' | 'auto' >
gridRow
? : 'auto' | 'full' | number | Array < 'auto' | 'full' | number >
row
? : 'auto' | 'full' | number | Array < 'auto' | 'full' | number >
gridRowStart
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
rowStart
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
gridRowEnd
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
rowEnd
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
tone
? : 'default' | 'transparent' | 'positive' | 'caution' | 'critical' | 'brand'
<Card />
The
Card component acts much like a Box, but with a background and foreground color. Components within a
Card inherit its colors.
Isn’t this the same as a
Box?
Almost – the
Card component is exactly like a
Box except it also has color, border, radius, and shadow properties. So the
Card is typically used when needing a background and foreground color on an element.
as ? : React .ElementType | keyof JSX .IntrinsicElements
gridColumn?: 'auto' | 'full' | number | Array<'auto' | 'full' | number>
column?: 'auto' | 'full' | number | Array<'auto' | 'full' | number>
Use gridColumn instead. Will be removed in v4.
gridColumnStart?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
columnStart?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
Use gridColumnStart instead. Will be removed in v4.
gridColumnEnd?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
columnEnd?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
Use gridColumnEnd instead. Will be removed in v4.
display?: 'none' | 'block' | 'grid' | 'flex' | 'inline-block' | Array<'none' | 'block' | 'grid' | 'flex' | 'inline-block'>
height?: 'stretch' | 'fill' | Array<'stretch' | 'fill'>
margin
? : number | number [ ]
marginX
? : number | number [ ]
marginY
? : number | number [ ]
marginTop
? : number | number [ ]
marginRight
? : number | number [ ]
marginBottom
? : number | number [ ]
marginLeft
? : number | number [ ]
overflow?: 'visible' | 'hidden' | 'auto' | Array<'visible' | 'hidden' | 'auto'>
padding
? : number | number [ ]
paddingX
? : number | number [ ]
paddingY
? : number | number [ ]
paddingTop
? : number | number [ ]
paddingRight
? : number | number [ ]
paddingBottom
? : number | number [ ]
paddingLeft
? : number | number [ ]
radius
? : number | number [ ]
gridRow?: 'auto' | 'full' | number | Array<'auto' | 'full' | number>
row?: 'auto' | 'full' | number | Array<'auto' | 'full' | number>
Use gridRow instead. Will be removed in v4.
gridRowStart?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
rowStart?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
Use gridRowStart instead. Will be removed in v4.
gridRowEnd?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
rowEnd?: 'auto' | number | Array<'auto' | number>
Use gridRowEnd instead. Will be removed in v4.
scheme
? : 'light' | 'dark'
shadow
? : number | number [ ]
sizing
? : 'content' | 'border'
tone?: 'default' | 'transparent' | 'positive' | 'caution' | 'critical' | 'brand'
gridColumn
? : 'auto' | 'full' | number | Array < 'auto' | 'full' | number >
column
? : 'auto' | 'full' | number | Array < 'auto' | 'full' | number >
gridColumnStart
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
columnStart
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
gridColumnEnd
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
columnEnd
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
display
? : 'none' | 'block' | 'grid' | 'flex' | 'inline-block' | Array < 'none' | 'block' | 'grid' | 'flex' | 'inline-block' >
height
? : 'stretch' | 'fill' | Array < 'stretch' | 'fill' >
overflow
? : 'visible' | 'hidden' | 'auto' | Array < 'visible' | 'hidden' | 'auto' >
gridRow
? : 'auto' | 'full' | number | Array < 'auto' | 'full' | number >
row
? : 'auto' | 'full' | number | Array < 'auto' | 'full' | number >
gridRowStart
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
rowStart
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
gridRowEnd
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
rowEnd
? : 'auto' | number | Array < 'auto' | number >
tone
? : 'default' | 'transparent' | 'positive' | 'caution' | 'critical' | 'brand'