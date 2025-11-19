CLI reference
Backup CLI command reference
Interact with the Sanity backup API
enable
Examples sanity backup enable DATASET_NAME
disable
Examples sanity backup disable DATASET_NAME
download
Options --backup-id <string> The backup ID to download. (required) --out <string> The file or directory path the backup should download to. --overwrite Allows overwriting of existing backup file. --concurrency <num> Concurrent number of backup item downloads. (max: 24) Examples sanity backup download DATASET_NAME --backup-id 2024-01-01-backup-1 sanity backup download DATASET_NAME --backup-id 2024-01-01-backup-2 --out /path/to/file sanity backup download DATASET_NAME --backup-id 2024-01-01-backup-3 --out /path/to/file --overwrite
list
Options --limit <int> Maximum number of backups returned. Default 30. --after <string> Only return backups after this date (inclusive) --before <string> Only return backups before this date (exclusive). Cannot be younger than <after> if specified. Examples sanity backup list DATASET_NAME sanity backup list DATASET_NAME --limit 50 sanity backup list DATASET_NAME --after 2024-01-31 --limit 10 sanity backup list DATASET_NAME --after 2024-01-31 --before 2024-01-10
