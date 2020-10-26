On this page Properties Example with custom rendering < Autocomplete /> The <Autocomplete /> component is typically used for search components. It consists of a text input for writing a query, and properties for rendering suggestions. JSX Hook Open in Arcade Properties border ? : boolean filterOption ? : ( query : string , option : Option ) => boolean fontSize ? : number | number [ ] icon ? : React . ComponentType | React . ReactNode id : string loading ? : boolean onChange ? : ( value : string ) => void onQueryChange ? : ( query : string | null ) => void onSelect ? : ( value : string ) => void options : { value : string } [ ] The options to render. padding ? : number | number [ ] placeholder ? : string prefix ? : React . ReactNode radius ? : number | number [ ] renderOption: (option: {value: string}) => React.ReactNode The callback function for rendering each option. renderValue?: (value: string, option?: Option) => string suffix ? : React . ReactNode value ? : string The current value. Example with custom rendering JSX Hook Open in Arcade

renderOption : ( option : { value : string } ) => React . ReactNode

renderValue ? : ( value : string , option ? : Option ) => string

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On this page Properties Example with custom rendering < Autocomplete /> The <Autocomplete /> component is typically used for search components. It consists of a text input for writing a query, and properties for rendering suggestions. JSX Hook Open in Arcade Properties border ? : boolean filterOption ? : ( query : string , option : Option ) => boolean fontSize ? : number | number [ ] icon ? : React . ComponentType | React . ReactNode id : string loading ? : boolean onChange ? : ( value : string ) => void onQueryChange ? : ( query : string | null ) => void onSelect ? : ( value : string ) => void options : { value : string } [ ] The options to render. padding ? : number | number [ ] placeholder ? : string prefix ? : React . ReactNode radius ? : number | number [ ] renderOption: (option: {value: string}) => React.ReactNode The callback function for rendering each option. renderValue?: (value: string, option?: Option) => string suffix ? : React . ReactNode value ? : string The current value. Example with custom rendering JSX Hook Open in Arcade

renderOption : ( option : { value : string } ) => React . ReactNode