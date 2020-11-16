Typographic labels.
accent?: boolean
as?: React.ElementType | keyof JSX.IntrinsicElements
muted?: boolean
size?: number | number[]
textOverflow?: 'ellipsis'
weight?: 'regular' | 'medium' | 'semibold' | 'bold'
<Label />
accent?: boolean
as?: React.ElementType | keyof JSX.IntrinsicElements
muted?: boolean
size?: number | number[]
textOverflow?: 'ellipsis'
weight?: 'regular' | 'medium' | 'semibold' | 'bold'
<Label />
accent?: boolean
as?: React.ElementType | keyof JSX.IntrinsicElements
muted?: boolean
size?: number | number[]
textOverflow?: 'ellipsis'
weight?: 'regular' | 'medium' | 'semibold' | 'bold'