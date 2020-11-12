The
Grid component is for building 2-dimensional layers (based on CSS grid).
autoRows?: 'auto' | 'min' | 'max' | 'fr'
autoCols?: 'auto' | 'min' | 'max' | 'fr'
autoFlow?: 'row' | 'column' | 'row dense' | 'column dense'
gridTemplateColumns?: number | number[]
columns?: number | number[]
deprecated
Use gridTemplateColumns instead. Will be removed in v4.
gap?: number | number[]
gapX?: number | number[]
gapY?: number | number[]
gridTemplateRows?: number | number[]
rows?: number | number[]
deprecated
Use gridTemplateRows instead. Will be removed in v4.