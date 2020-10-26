Deprecated:
useClickOutside has been replaced by the
useClickOutsideEvent hook, which takes element refs instead of element state.
The
useClickOutside() is React hook for handling click events outside of elements.
import {useClickOutside} from '@sanity/ui'
function MyButton () {
const [buttonElement, setButtonElement] = useState(null)
const handleClickOutside = useCallback(() => {
console.log('outside')
}, [])
useClickOutside(handleClickOutside, [buttonElement])
return <Button ref={setButtonElement} text="Label" />
}
(
callback: () => void;
elements: HTMLElement[];
boundaryElement?: HTMLElement;
) => (el: HTMLElement | null) => void