The
MenuButton component follows the WAI-ARIA specification for menu buttons.
boundaryElement?: HTMLElement | null
deprecated
Use popover={{boundaryElement: element}} instead.
button: React.ReactElement
id: string
menu?: React.ReactElement
popover?: Omit<PopoverProps, 'content' | 'open'>
placement?: Placement
deprecated
Use popover={{placement: 'top'}} instead.
popoverScheme?: 'dark' | 'light'
deprecated
Use popover={{scheme: 'dark'}} instead.
popoverRadius?: number | number[]
deprecated
Use popover={{radius: 2}} instead.
portal?: boolean
deprecated
Use popover={{portal: true}} instead.
Whether or not to render the popover in a portal element (defaults to
false).