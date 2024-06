๐Ÿ˜‰

//Divider.js import React from 'react' import { Tooltip, Text, Box, TextInput } from '@sanity/ui' // This can be styled any way you need :) export function createDivider({title}) { return { inputComponent: (field) => ( <div <Container width={100} padding={4}/>), name: `divider${"id" + Math.random().toString(16).slice(2)}`, title, type: "string", } // schema where you wanna use the Divider import { createDivider } from "../../src/components/createDivider"; export default { name: 'simple', title: 'Simple example', type: 'document', fields: [ { ..., createDivider("seo"), // the string is just the title, which can be handy as a concept :) ... } ] }

There is even a better Option for inserting non-sanity components into your studio (in V2, V3 makes basically everything possible) One way is to use the Sanity UI in your schemas, which help keep the UI of your studio nice and clean. An example could be: