sanity upgrade

export default { name: 'portals', type: 'array', of: [{type: 'string'}], initialValue: ['vt', 'vtna', 'vb', 'rt', 'udt'], options: { list: [ {title: 'Trucks', value: 'vt'}, {title: 'Trucks North America', value: 'vtna'}, {title: 'Buses', value: 'vb'}, {title: 'R Trucks', value: 'rt'}, {title: 'U Trucks', value: 'udt'}, ] }, validation: (Rule) => Rule.required(), }

{ title: 'Portals', description: 'The portals in which this API should be available in', name: 'portals', type: 'portals', },

preview: { select: { title: 'apiName', portals: 'portals', id: '_id', }, prepare({title, portals, id}) { console.log(portals); const subtitle = portals.join(", ").toUpperCase() const isDraft = id.substring(0,5) == 'draft' ? '👷' : '✅' return { title: title, subtitle: subtitle, media: <span style={{fontSize: '1rem'}}>{isDraft}</span> } } }

Hello! Just updated all sanity modules up to date usingand now a custom type I’ve made is not working out for me. The type looks like this:And I use this in another type under its fields:And I have a preview using the portals type:The issue is that the portals variable is always undefined. Am I missing something? Thanks!