defineField({ name: "crmUpdateFieldId", type: "string", options: { /* snipped */ }, components: { input: AsyncListInput, }, }), const AsyncListInput = (props: any) => { const { schemaType, renderDefault } = props const dossierTypeId = /* Get dossierTypeId from the current document somehow */ // get values from API const values = /* snipped ... */ return renderDefault({ ...props, schemaType: { ...schemaType, options: { list: values } }, }) }

AsyncListInput

AsyncListInput

We have a field that is using a custom input component `AsyncListInput`:Withinwe call an API and would like to supply. Is there any way to access properties from the current document from? I know we can call the Sanity API, get the draft document and take the property value that way but I'm hoping the document is already accessible in another way without doing the API call.