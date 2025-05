Help articles Last updated May 15, 2025 Schema type is ES Module but imported through require Copy article

This happens when you have a schema type definition in a file like the following:

export default { // ... type definition here... }

...but import it using CommonJS require :

import createSchema from ' part:@sanity/base/schema-creator ' export default createSchema ({ name : ' test-examples ' , types : schemaTypes . concat ([ // ... your types ... require ( ' ./someTypeDef.js ' ) ]) })

The best solution is to use an import statement instead of require:

import createSchema from ' part:@sanity/base/schema-creator ' import someTypeDef from ' ./someTypeDef ' export default createSchema ({ name : ' test-examples ' , types : schemaTypes . concat ([ // ... your types ... someTypeDef ]) })