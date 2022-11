Je suis originaire de la région parisienne et j'ai déménagé en Normandie il y a quelques années. J'ai découvert le vélo gravel en 2017 et je n'ai jamais regardé en arrière ! J'adore pédaler sur les petites routes de campagne et découvrir de nouveaux endroits.Le vélo gravel est devenu une vraie passion pour moi et j'adore partager cette passion avec les autres. J'ai créé mon blog et ma chaîne YouTube pour partager mes aventures à vélo et inspirer les autres à découvrir ce magnifique sport.