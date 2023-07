:19:

:15:

:89:

:59:

:65:

:154:

:8:

:events:

:events:

:1010:

:42:

Hello, is anyone here know how to fix "Mutation" issue due to Insufficient permissions. I have my web app built with React and NextJs and Sanity for CMS. I cannot post comments on my blog (but it works in my local, except in vercel) and the error is what is shown below everytime i post comments. Thank you.ClientError: Mutation(s) failed with 1 error(s)at onResponse (/var/task/node_modules/@sanity/client/lib/http/request.js13) at applyMiddleware (/var/task/node_modules/get-it/lib-node/util/middlewareReducer.js15) at onResponse (/var/task/node_modules/get-it/lib-node/index.js22) at /var/task/node_modules/get-it/lib-node/index.js55 at callback (/var/task/node_modules/get-it/lib-node/request/node-request.js46) at /var/task/node_modules/get-it/lib-node/request/node-request.js14 at DestroyableTransform.<anonymous> (/var/task/node_modules/simple-concat/index.js13) at Object.onceWrapper (node627:28) at DestroyableTransform.emit (node525:35) at endReadableNT (/var/task/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js12) { response: {body: { error: [Object] },url: ' https://r4ni59be.api.sanity.io/v2023-01-30/data/mutate/production?returnIds=true&returnDocuments=true&visibility=sync ', method: 'POST',headers: {'content-type': 'application/json; charset=utf-8','x-ratelimit-limit-second': '50','ratelimit-limit': '50','ratelimit-remaining': '49','ratelimit-reset': '1','x-ratelimit-remaining-second': '49',date: 'Tue, 25 Jul 2023 0803 GMT', 'content-encoding': 'gzip','server-timing': 'api;dur=14',vary: 'Accept-Encoding, origin','x-sanity-shard': 'gcp-eu-w1-01-prod-1032','x-served-by': 'gradient-web-85dcf77667-c9hs9','strict-transport-security': 'max-age=15724800; includeSubDomains',xkey: 'project-r4ni59be, project-r4ni59be-production',via: '1.1 google','alt-svc': 'h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000',connection: 'close','transfer-encoding': 'chunked'},statusCode: 403,statusMessage: 'Forbidden'},statusCode: 403,responseBody: '{

' +' "error": {

' +' "description": "Mutation(s) failed with 1 error(s)",

' +' "items": [

' +' {

' +' "error": {

' +' "description": "Insufficient permissions; permission \\"create\\" required",

' +' "permission": "create",

' +' "type": "insufficientPermissionsError"

' +' },

' +' "index": 0

' +' }

' +' ],

' +' "type": "mutationError"

' +' }

' +'}',details: {description: 'Mutation(s) failed with 1 error(s)',items: [ [Object] ],type: 'mutationError'