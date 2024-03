'use client' /** * This route is responsible for the built-in authoring environment using Sanity Studio. * All routes under your studio path is handled by this file using Next.js' catch-all routes: * <https://nextjs.org/docs/routing/dynamic-routes#catch-all-routes> * * You can learn more about the next-sanity package here: * <https://github.com/sanity-io/next-sanity> */ import { NextStudio } from 'next-sanity/studio' import config from '../../../sanity.config' export default function StudioPage() { return ( <div className='absolute top-0 right-0 left-0 bottom-0 w-screen'> <NextStudio config={config} /> </div> ) }