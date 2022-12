const pdf: IObjectType = { name: 'pdf', title: 'PDF', type: 'file', description: 'Upload PDF files.', fields: [ { name: 'title', title: 'Descriptive Name for PDF in Download Card', type: 'string', validation: (Rule: IRuleType): IRuleType => Rule.required(), }, ], …, preview: { … } }

how can you get the filename of an object of type file to preview it in a list view? it is easy to get the nested fields to preview content, but i have no idea how to access the objects data istself