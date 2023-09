"next-sanity": "5.4.6"

vercel

/lib/sanity.ts

import { createClient } from "next-sanity"; const projectId = process.env.NEXT_PUBLIC_SANITY_PROJECT_ID; const dataset = process.env.NEXT_PUBLIC_SANITY_DATASET; const apiVersion = process.env.NEXT_PUBLIC_SANITY_API_VERSION; export const client = createClient({ projectId, dataset, apiVersion, useCdn: true, perspective: "published", }); export async function sanityFetch<QueryResponse>({ query, }: { query: string; }): Promise<QueryResponse> { return client.fetch<QueryResponse>(query, { next: { revalidate: 10 }, }); }

/app/layout.tsx

export async function generateMetadata(): Promise<Metadata> { const layoutMetadata = await sanityFetch<TYPEMetadata>({ query: META_QUERY, }); const metadata = layoutMetadata.meta; return { title: metadata.title, }; }

META_QUERY

groq

Hey, I’m using next for building an application and I’ve followed the documentation offor fetching/caching the data from my studio. I want a very basic fetch method since it’s for a very simple website. In development it seems to works fine, but when deployed toI have 0 fresh data.Here is my: (following the official doc Here is how I fetch my metadata insideis a validquerie.Thanks!