Issue with serializer for images on block content in a Vue app

Hi! I need help with serializer for images on block content. It is working when I navigate the app (eg, https://rednacionaldemujeres.org --> Noticias --> 2.d item, it renders the images properly), but if I use the diret link to the item (eg, https://rednacionaldemujeres.org/noticias/mujeres-paz-y-seguridad-entre-luces-y-sombras-mujeres-rurales-santandereanas ), it throws an error ("Cannot stringify a function image"). I don't understand whats going on. Any thoughts?