*[_type=="trendingPage"][0]{ nodes[]->{ ..., prices[] | order(period asc) { period, "id": _key } } }

Hi, this should be a valid query right? I get the value I am expecting when I do this but when I try to generate types for this query, I get the error, "Cannot determine property key for type: PipeFuncCall" and sanity typegen do not generate the type of the query.Am I doing something wrong?