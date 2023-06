// objects/metric.js import {IoTrendingUpOutline} from 'react-icons/io5' export default { title: 'Metric', name: 'metric', type: 'object', icon: IoTrendingUpOutline, fields: [ { title: 'Label', name: 'label', type: 'string' }, { title: 'Key Number', name: 'keyNumber', type: 'string' }, { title: 'Metric Type', name: 'metricType', type: 'string', options: { list: [ {title: 'Number', value: 'number'}, {title: 'Increase', value: 'increase'}, {title: 'Decrease', value: 'Decrease'} ] } } ], preview: { select: { label: 'metric.label', keyNumber: 'metric.keyNumber', metricType: 'metric.metricType' }, prepare (data) { let subtitlePrepend = '' switch (data.metricType) { case 'increase': subtitlePrepend = 'Increase in' break case 'decrease': subtitlePrepend = 'Decrease in' break default: subtitlePrepend = '' break } return { ...data, title: data.keyNumber, subtitle: subtitlePrepend && data.label.join(' ') } } } }

Hi, I'm having trouble figuring out how to properly preview a custom object in a portable text block. Here is the custom block that I insert into the portable text object:is my switch or the use ofmessing it up in some way? Should I try and move the switch logic into a(like is shown in this videoEmbedPreview example )?