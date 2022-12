E:\Projects\test

ode_modules\sanity

ode_modules\.bin\sanity:2 basedir=$(dirname "$(echo "$0" | sed -e 's,\\,/,g')") ^^^^^^^ SyntaxError: missing ) after argument list at Object.compileFunction (node:vm:353:18) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1040:15) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1076:27) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1166:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:988:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:834:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1012:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (E:\Projects\test

ode_modules\sanity\bin\sanity:10:3) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1112:14)

Heyo everyone, does anyone know why I would be getting this error when I am using yarn with the latest preview version? I have been seeing around that people are getting this with pnpm and having it work with npm / yarn, but for me that's not the case.