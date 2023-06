options.condition

true

I am using conditionalField file. import PropTypes from "prop-types";import React from "react";import * as PathUtils from '@sanity/util/paths'import { FormBuilderInput, withDocument, withValuePath } from "part:@sanity/form-builder";/*** ConditionalField input component will wrap any regular input field configured* within the schema. *should be a function that accepts two parameters,* and, and returnsif the wrapped field should be shown. ** Inspired by the following code examples:* - https://sanity-io-land.slack.com/archives/C9Z7RC3V1/p1583362492389300?thread_ts=1583335061.341000&cid=C9Z7RC3V1 * - https://github.com/sanity-io/sanity-recipes/blob/master/snippets/conditionalFieldsCustomInputComponent.js */class ConditionalField extends React.Component {// Declare shape of React propertiesstatic propTypes = {type: PropTypes.shape({title: PropTypes.string,options: PropTypes.shape({condition: PropTypes.func.isRequired}).isRequired}).isRequired,level: PropTypes.number,focusPath: PropTypes.array,onFocus: PropTypes.func.isRequired,onChange: PropTypes.func.isRequired,onBlur: PropTypes.func.isRequired};// Reference to input element_inputElement = React.createRef();// Called by the Sanity form-builder when this input should receive focusfocus() {if (this._inputElement.current) {this._inputElement.current.focus();// Renders the form input if condition function returns truerender() {const { document, getValuePath, value, level, focusPath, onFocus, onBlur, onChange } = this.props;// Extract type without 'inputComponent' (self reference) to avoid infinite loopconst { inputComponent, ...type } = this.props.type;// Find the active field's parent object in the documentconst parentPath = getValuePath().slice(0, -1); // <- Remove current field from pathconst parent = PathUtils.get(document, parentPath);// Condition to evaluate if component should be shown, defaults to trueconst defaultCondition = () => false;const condition = (type.options && type.options.condition) || defaultCondition;if (!condition(document, parent)) {// Hide componentreturn null;/*** ----------------------------------------------------------------* QUESTION* How can we also delete the field value from the stored document?* Running patch unset seems inefficient if it unsets the field* every time the Studio UI is rendered, even though the stored* document has not changed, but might be an acceptable solution.* ----------------------------------------------------------------*/} else {// Render componentreturn (<div><FormBuilderInputlevel={level}ref={this._inputElement}type={type}value={value}onChange={onChange}path={[]}// focusPath={focusPath}onFocus={onFocus}onBlur={onBlur}/></div>);export default withValuePath(withDocument(ConditionalField));