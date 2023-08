Uncaught error: Cannot resolve a Slate point from DOM point: [object Text]

export const internationalizedArrayConfig = { languages, fieldTypes: [ 'string', defineField({ name: 'formattedText', type: 'array', of: [{type: 'block'}] }) ], } const plugins = [ internationalizedArray(internationalizedArrayConfig), ] // Inside the schema defineField({ name: "formattedTextField", title: "Weight example", type: "internationalizedArrayFormattedText", }),

I am experiencing an error when editing formattable text within internationalized arrays. The studio runs and the fields appear without issues, but when editing the text I get the following error when attempting to edit the field:This is how the field is set up:I do not get any issues with string fields of typeinternationalizedArrayString, so the problem seems related to the default portable text editor and that it may be incompatible with the internationalized array plugin. Do you know of any fixes or workarounds?