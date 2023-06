product.image.size(800, 800).fit('fillmax').auto('format').url()

product.image.size(800, 800).fit('clip').auto('format').url()

Hey how do I always output a rectangle image using the image client library? I have pack shots of products that are always in a random size with a transparent background. I want the output image to be square though in a fixed size, where the product is fully visible. For some reason the image is always cropped, no matter what property I use for the “fit” parameter.Original image: https://cdn.sanity.io/images/mxqn1342/develop/cf033ca4c0dac8c511d2603912dc5bae94ab6008-1524x2200.png Output image using client library (): https://cdn.sanity.io/images/mxqn1342/develop/cf033ca4c0dac8c511d2603912dc5bae94ab6[…]0.png?rect=0,338,1524,1524&w=800&h=800&fit=fillmax&auto=format Output image using client library (): https://cdn.sanity.io/images/mxqn1342/develop/cf033ca4c0dac8c511d2603912dc5bae94ab6[…]2200.png?rect=0,338,1524,1524&w=800&h=800&fit=clip&auto=format Any ideas?