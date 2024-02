How to pull image src from Sanity using React

import React, { useEffect, useState } from "react"; import { Link } from "react-router-dom"; import Header from "../components/Header"; import "./Home.css"; import { Carousel, Card, Image } from "antd"; import { client } from "../lib/client"; import imageUrlBuilder from "@sanity/image-url"; const urlFor = (source) => imageUrlBuilder(client).image(source); const query = `{ "featured": *[_type == "featured"]{name, genre, image}, "banner": *[_type == "banner"]{image} }`; const Home = () => { const [products, setProducts] = useState([]); const [bannerData, setBannerData] = useState([]); useEffect(() => { client .fetch(query) .then(({ featured, banner }) => { setProducts(featured); setBannerData(banner); }) .catch((error) => console.log(error)); }, []); return ( <> <div className="container"> <Header /> <Carousel autoplay className="carousel"> {bannerData?.map((data) => { return ( <img src={urlFor(data.image).url()} className="carousel-img" alt="carousel" ></img> ); })} </Carousel> <div className="cards"> {products.map((product) => { return ( <Card className="card" key={product._id}> <Link to="/categories" state={product.genre} className="link" style={{ textDecoration: "none" }} > <img src={urlFor(product.image).url()} alt={product.name} className="card-content" /> <h4>{product.name}</h4> </Link> </Card> ); })} </div> </div> </> ); }; export default Home;

Hm, I think I’d refactor the code to something like this: The image-url library only needs the top-levelfield to generate the urls. That will also make hotspot and crop work if you have that enabled. And you can use its methods to control dimensions and other things. • I’ve combined the queries into one, so that you don’t need to fetch 2 times. Also,will block your DOM rendering. Not sure if that’s the intention, but I’d generally stay clear of it (also, you should probably look into a framework that’s able to server render this if you’re planning to run this on the web. Next.js is a good choice) • I haven’t actually run this code, but let me know if it works, or what errors you get.