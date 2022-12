import sanityClient from 'part:@sanity/base/client'; const client = sanityClient.withConfig({ apiVersion: '2021-08-06' }); // ... export default { name: 'validationTest', title: 'Validation Test', type: 'document', fields: [ { name: 'id', title: 'ID', type: 'string', validation: Rule => Rule.custom(async (doc) => { const match = await client.fetch(`*[_id == $id][0] {_id, title}`, { id: doc }) <http://console.info|console.info>(match) return !match ? true : `This document already exists. Title: ${match.title}` }) } ] }

I expect you’re right that a fetch will be involved. I would use the Sanity client and get the data you’re after in that fetch (in my case below, the title). This snippet lets you paste a document _id into a string field and if it exists, it throws a validation error that contains that document’s title. I’d recommend looking at this function to add some robustness to the query: