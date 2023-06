import {GrSubscript, GrSuperscript} from 'react-icons/gr' const SuperscriptDecorator = props => ( <span style={{backgroundColor: 'yellow'}}>{props.children}</span> ) const SubscriptDecorator = props => ( <span style={{backgroundColor: 'yellow'}}>{props.children}</span> ) ... ... marks: { decorators: [ {title: 'Strong', value: 'strong'}, {title: 'Emphasis', value: 'em'}, {title: 'Underline', value: 'underline'}, {title: 'Superscript', value: 'sup', icon: GrSuperscript, component: SuperscriptDecorator}, {title: 'Subscript', value: 'sub', icon: GrSubscript} ], }

Hey, I am following https://www.sanity.io/docs/customizing-the-portable-text-editor#e6401a8fe843 to try and add super and sub script options to the editor, but nothing is displaying correctly.When I have just the icons, sanity runs but the icons aren't being imported (see screenshot). When I also add in the component to display the superscript, I get an error in the studio (screenshot). Anyone have any ideas what I'm doing wrong? This is sanity v2.35.0