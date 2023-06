Adding custom image preview for a document in Sanity

// language.jsx import React from "react"; const schema = { name: "language", type: "document", title: "Language", fields: [ { name: "title", type: "string", title: "Title", description: "For example English (UK), Norwegian" }, { name: "localeTitle", type: "string", title: "Locale title", description: "For example Norsk, Svenska" }, { name: "localeId", type: "string", title: "Locale ID", description: "For example en-US" } ], preview: { select: { title: "title", locale: "localeId" }, prepare({ title, locale }) { return { title: title, subtitle: locale, media: <img src="<https://purecatamphetamine.github.io/country-flag-icons/3x2/US.svg>" alt={`${title}`} /> }; } } }; export default schema;

Hello! I'm trying to add a custom image as preview for my document by following this guide: https://www.sanity.io/docs/previews-list-views My schema looks like:This only prints title and subtitle. No error messages in the console and I can see no traces of any media/image when inspecting.I just updated to v2.21.0. Could it be a bug in this version?