export const richImage = { name: 'richImage', type: 'image', title: 'Image', options: { hotspot: true, }, fields: [ { name: 'caption', title: 'Caption', type: 'string', options: { isHighlighted: true, }, }, { name: 'altText', title: 'Alt Text', type: 'string', description: 'A short description of the image. Helps with accessibility and SEO', options: { isHighlighted: true, }, }, ], preview: { select: { caption: 'caption', altText: 'altText', }, prepare: ({ caption, altText }) => { return { title: caption, subtitle: `alt: ${altText}`, }; }, }, };

Is it possible to create custom block previews for images with fields? I'd like to do something like this:This works, but the thumbnail image is no longer in the preview (see the thread