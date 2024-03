export default async function Page({ params }: { params: { slug: string } }) { const posts = await cmsClient.fetch<Banner[]>(`*[_type=="bannerDe"]`) try { const banner = await cmsClient.getDocument<Banner>("d13c0b40-b3e1-443a-a21f-a6bdbe128e6e"); console.log(`banner `, banner); } catch (e) { console.error('error', e); } console.log(`posts `, posts); ... }

Hey all, I’m trying to use Sanity with Nextjs app router, but I always get undefined. • I used https://www.sanity.io/plugins/next-sanity#quick-start as reference • Using the studio for the project, I definitely get matches.• If I use the incorrect dataset name, I do get an error, so it seems to be connecting fineHow can I debug this?Thanks