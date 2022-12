id is required for document nodes

id("some-id")

.schemaType('Accomodation')

export default () => S.list() .title('Bala') .items([ // ... cut out some more items from the array. The problem is Isolated within the following item: S.documentTypeListItem('Accomodation') .title('營位預訂') .icon(GiCampingTent) .child( S.documentTypeList('Accomodation') .defaultLayout('detail') .child( S.document() .schemaType('Accomodation') // adding a ".id('whatever-id')" here will make the error disappear but prevent me to edit previously saved data, instead a form for a // new document is seen when want to edit a document. Is it the wrong place? .views([ S.view.form(), S.view.component(DocumentsPane) .options({ query: `*[!(_id in path("drafts.**")) && references($id)]`, params: { id: `_id` }, useDraft: false }) .title('Incoming References') ]) , ) ), ])

2.29.5

2.30.1

I'm getting the attached errorwhen I click on the panel icon in a document (see picture for context). Looking at the doc suggested in the error and adding ancall afterbreaks the access to the documents' data when I click them in the documentTypeList (I get a form for an unpublished/new document instead of the previously saved data). The plugin I'm using for the content of the panel is "sanity-plugin-documents-pane" the problem might come from somewhere else.My deskstructure.js looks like this:I've tested on versionsand(latest) with same results.