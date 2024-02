:1652:

Hi, I want to start build project in sanity with npm -y create sanity@latest, but after trying many times this error keeps appearing, how to fix this?Error: The upstream server is timing out _at onResponse (C:/Users/ADMIN/AppData/Local/npm-cache/_npx/67a0730928194b24/node_modules/@sanity/cli/lib/_chunks/loadEnv-NFU3msTN.js13)_ _at applyMiddleware (C53:13)_ _at onResponse (C118:22)_ _at C141:55_ _at callback (C521:46)_ _at C588:14_ _at DestroyableTransform. anonymous (C273:7)_at Object.onceWrapper (node 628:28)at DestroyableTransform.emit (node 526:35) _at endReadableNT (C1010:12)_