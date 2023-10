resolveProductionUrl

export default function resolveProductionUrl(document) { console.log(document._type) const siteUrl = '<https://www>.********' if (document._type == 'page' || document._type == 'landingpage') { const url = `${siteUrl}/api/preview?slug=/${document._id}` console.log('Preview URL:', url) return url } if (document._type == 'work') { const url = `${siteUrl}/api/preview?slug=/work/${document._id}` console.log('Preview URL:', url) return url } if (document._type == 'stories') { const url = `${siteUrl}/api/preview?slug=/stories/${document._id}` console.log('Preview URL:', url) return url } console.error('Unrecognized document type:', document._type) }

import { defineConfig, definePlugin } from "sanity"; import { deskTool } from "sanity/desk"; import schemas from "./schemas/schema"; import resolveProductionUrl from './resolveProductionUrl' const sharedConfig = definePlugin({ plugins: [deskTool()], schema: { types: schemas, } }); export default defineConfig([ { name: "Production", title: "Production", projectId: "******", dataset: "production", basePath: "/prod", plugins: [sharedConfig()], document: { productionUrl: async (prev, context) => { return resolveProductionUrl(context.document); }, }, }, { name: "staging", title: "Staging", projectId: "*******", dataset: "development", basePath: "/staging", plugins: [sharedConfig()], }, ]);

Hello, I need help with a an existing project that I have taken over. We have suddenly encountered this error, when ever our content creaters are trying to create new content on the CMS we are getting the following error:.We have updated to sanity v3, and I made the following changes to resolveProductionUrl.js changed document.slug.current to document._id and also changed the apiVersion: ‘2023-06-27’,This has resolved the error in my local sanity environment but its still there in the CMS. Please help.and sanity.config.js looks like this