Error fetching Instagram posts due to incorrect API usage

*[ _type == "instagramPost" ] { _id, instagramId }

hey, in my StudioNavbar.tsx I want to fetch posts from instagram, it previously worked when I only fetch and inport new posts, but now I'm trying to update the media URL of existing ones at the same time. here's my function: const fetchInstagramPosts = async () => {const existingPosts = await client.fetch();try {const url = ` https://graph.instagram.com/me/media?fields=id,media_url,timestamp&access_token=${INSTAGRAM_KEY} `; const res = await fetch(url);const data = await res.json();if (!data || !data.data) {console.error("Error: Instagram API returned an unexpected response",data);return;// Create a transaction for creating or updating the documentsconst transaction = client.transaction();for (const post of data.data) {const existingPost = existingPosts.find((p: any) => p.instagramId === post.id);if (existingPost) {// Update the existing post's mediaUrltransaction.patch(existingPost._id).set({mediaUrl: post.media_url,timestamp: post.timestamp,});} else {// Create a new documentconst newPost = {_type: "instagramPost",instagramId: post.id,mediaUrl: post.media_url,timestamp: post.timestamp,articleLink: " https://www.nordkurier.de/ ", // set a default value };transaction.create(newPost);// Commit the transactionawait transaction.commit();} catch (error) {console.error("Error fetching Instagram posts", error);};But I receive this error:Error fetching Instagram posts TypeError: transaction.patch(...).set is not a functionCan someone help me?