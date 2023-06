import React, { useState, useEffect } from "react" import { Link } from "react-router-dom" import sanityClient from "../client" export default function Post() { //query for information with react hooks const [postData, setPost] = useState(null); useEffect(() => { sanityClient .fetch( `*[_type == "post"]{ title slug, mainImage { asset-> { _id, url } } }` ) .then((data) => setPost(data)) .catch(console.error) }, []); return ( <main> <section className="container mx-auto"> <h1>Blog Post page</h1> adokgr <div className="grid md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-8"> { postData && postData.map((post, index) => ( <article> <Link to={"/post"+ post.slug.current} key={post.slug.current}> <span className="block h-64 relative rounded shadow " key={index}> <img src={post.mainImage.asset.url}/> <span> <h3>{post.title}</h3> </span> </span> </Link> </article> ))} </div> </section> </main> ); }

Hi all, I am starting with Sanity and React to build my portfolio. I am following this tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=NO7_jgzVgbc&ab_channel=TraversyMedia However on my console,. I get the 400 error.This is my code --> I might missed something?