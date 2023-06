sanity-plugin-inline-svg

goal documentfields<unnamed_type_@_index_0> svgUploadPreview ERROR Unknown type: svgUploadPreview. Valid types are: page, goal, array, block, boolean, datetime, date, document, email, file, geopoint, image, number, object, reference, slug, string, telephone, text and url

schemas/goal.js

import { GiArcheryTarget as icon } from 'react-icons/gi'; import svgUploadPreview from 'sanity-plugin-inline-svg'; export default { name: 'goal', title: 'Objectifs', type: 'document', icon, fields: [ { name: 'svgUpload', title: 'Icône', type: 'svgUploadPreview', }, { name: 'title', title: 'Titre', type: 'string', }, { name: 'list', title: 'Liste de capacités', type: 'array', of: [{ type: 'string' }], }, ], };

schemas/schema.js

import createSchema from 'part:@sanity/base/schema-creator'; import schemaTypes from 'all:part:@sanity/base/schema-type'; import page from './page'; import goal from './goal'; export default createSchema({ name: 'default', types: schemaTypes.concat([page, goal]), });

sanity install sanity-plugin-inline-svg

Hi all! I’m trying to install an svg inline field on Sanity Studio with https://npm.io/package/sanity-plugin-inline-svg ) but I’m getting this error :I did implement it like this inMyfile is like this :Before that, I did ain my sanity folder and restart it after that.I don’t understant what I did wrong. Thanks for any help on this