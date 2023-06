:events:

:internal/child_process:

:internal/child_process:

:internal/process/task_queues:

:internal/child_process:

:internal/child_process:

:internal/process/task_queues:

Hello everyone, I'm trying to add sanity to my react project and whenever I try to run the "sanity init" command, I'm getting an error message. This is the message: You're setting up a Sanity.io project! We'll make sure you're logged in with Sanity.io . Then, we'll install a Sanity Studio for your project.Press ctrl + C at any time to quit.We can't find any auth credentials in your Sanity config- log in or create a new accountOpening browser at⠋ Waiting for browser login to complete... Press Ctrl + C to cancelnode491 throw er; // Unhandled 'error' eventError: spawn cmd ENOENTat Process.ChildProcess._handle.onexit (node285:19) at onErrorNT (node485:16) at processTicksAndRejections (node83:21) Emitted 'error' event on ChildProcess instance at:at Process.ChildProcess._handle.onexit (node291:12) at onErrorNT (node485:16) at processTicksAndRejections (node83:21) { errno: -4058,code: 'ENOENT',syscall: 'spawn cmd',path: 'cmd',spawnargs: ['/c','start','""','/b', https://api.sanity.io/v1/auth/login/sanity?type=listen^&uuid=bbbcd622884f8f3a9ac7760981b8e379^&source=cli ' ]} I'm stuck, Help.