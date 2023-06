export default { name: 'externalLink', title: 'External Link', type: 'object', liveEdit: false, fields: [ { title: 'URL', name: 'href', type: 'url', }, ] }

Error: Could not resolve jsonType of undefined. No parent type found Error: Could not resolve jsonType of undefined. No parent type found at isJSONTypeOf (<http://localhost:3333/node_modules/.vite/deps/chunk-TA2UENNL.js?v=47494152:83241:11>) at <http://localhost:3333/node_modules/.vite/deps/chunk-TA2UENNL.js?v=47494152:83366:24> at Array.map (<anonymous>) at validateAnnotations (<http://localhost:3333/node_modules/.vite/deps/chunk-TA2UENNL.js?v=47494152:83357:22>) at validateMarks (<http://localhost:3333/node_modules/.vite/deps/chunk-TA2UENNL.js?v=47494152:83306:19>) at validateBlockType (<http://localhost:3333/node_modules/.vite/deps/chunk-TA2UENNL.js?v=47494152:83271:13>) at visitors.reduce._problems (<http://localhost:3333/node_modules/.vite/deps/chunk-TA2UENNL.js?v=47494152:83585:19>) at Array.reduce (<anonymous>) at <http://localhost:3333/node_modules/.vite/deps/chunk-TA2UENNL.js?v=47494152:83584:21> at <http://localhost:3333/node_modules/.vite/deps/chunk-TA2UENNL.js?v=47494152:83599:40>

export default { title: 'Block Editor', name: 'blockEditor', type: 'array', of: [ { title: 'Block', type: 'block', styles: [ {title: 'Normal', value: 'normal'}, {title: 'H2', value: 'h2'}, {title: 'H3', value: 'h3'}, {title: 'Quote', value: 'blockquote'}, ], lists: [{title: 'Bullet', value: 'bullet'}], marks: { decorators: [ {title: 'Strong', value: 'strong'}, {title: 'Emphasis', value: 'em'}, ], annotations: [ { type: 'externalLink' } ], }, }, { type: 'image', name: 'image', options: { hotspot: true, } }, { name: 'line', title: 'Line', type: 'line', }, ], }

Hello! I’m editing the annotations in the block content to support external links and other custom objects in the new V3.Since I’m using GraphQL, I can’t have any inline objects and all objects need to be defined globally. So I created a type externalLink as:I added this type to the schema. but when I want to place it in the annotations of my block Content, I get the following error:And this is my BlockEditor code: This example shows me that it is possible (in V2), so my question is, what am I doing wrong here?[I’m using version 3.0.1-dev-preview.0]