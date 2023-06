Failed to load defined templates, falling back to defaults:

TypeError: schema.getTypeNames is not a function at Object.defaults (/static/js/app.bundle.js:103002:17) at getDefaultTemplates (/static/js/app.bundle.js:179904:44) at getTemplates (/static/js/app.bundle.js:179926:12) at Object.defaultInitialValueTemplateItems (/static/js/app.bundle.js:108729:59) at getNewDocumentOptions (/static/js/app.bundle.js:208056:93) at /static/js/app.bundle.js:208028:14 at Object. (/static/js/app.bundle.js:289588:62) at __webpack_require__ (/static/js/vendor.bundle.js:713:30) at fn (/static/js/vendor.bundle.js:118:20) at Object. (/static/js/app.bundle.js:289528:29)

"eslint.workingDirectories": ["./web", "./studio"]

/.vscode/settings.json

Howdy everyone! When going through the Live Preview with Next.js and Sanity.io: A Complete Guide I am getting an unhandled error in the browser at 3333 despite a successful build. What’s odd is that this was working until reaching the section Setting up the Production Preview . Devtools:Console:My schema is identical to the example. The /web front end builds perfectly, correctly pulling content from Sanity. There are no ESLint errors thanks to theinand node_modules has been replaced already.