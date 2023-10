likes:120 price:50 rating:4.5 seller:{…} 2 properties _ref:3a45f32e-e6b3-4eef-984a-515a595b25ad _type:reference serviceImageUrl:<https://cdn.discordapp.com/attachments/990816819654852648/1063634376849629194/needmadnes33_two_people_sitting_on_the_couch_and_watching_tv_tv_1ff1b756-feb1-410a-97a3-97055562b522.png> title:Accompaniment for a TV show marathon visits:180

<button onClick={addToLikes}>Likes: {selectedService?.likes}</button>

const addToLikes = async (selectedService) => { console.log("addToLikes triggered"); try { const data = { id: selectedService.id }; const result = await axios.patch("/api/updateLikes", data); console.log(result.data); } catch (error) { console.error(error); } };

import axios from "axios"; export default async function handler(request, response) { try { const data = JSON.parse(request.body); const mutations = { mutations: [ { patch: { _id: data.id, inc: { likes: 1 }, }, }, ], }; const apiEndpoint = `https://${process.env.NEXT_PUBLIC_SANITY_PROJECT_ID}.<http://api.sanity.io/v2023-02-05/data/mutate/${process.env.NEXT_PUBLIC_SANITY_DATASET}`;|api.sanity.io/v2023-02-05/data/mutate/${process.env.NEXT_PUBLIC_SANITY_DATASET}`;> const result = await axios.patch(apiEndpoint, mutations, { headers: { "content-type": "application/json;charset=utf-8", Authorization: `Bearer ${process.env.SANITY_API_TOKEN}`, }, method: "PATCH", }); await result.data; response.status(200).json({ message: "likes increased" }); } catch (error) { console.error(error); response.status(500).json({ message: "Server error" }); } }

Hi guys, I am a newbie to the headless CMS world navigating through sanity.io . I need help updating the likesCount in my dataset when user clicks on the like button.I was able to use sanity to manually import some data into my sanity dataset and fetch it from an endpoint that I created in my nextjs App. now I need your help to mutate a number property.this is a sample of one of my documentsNow I have a button in my react component,My addToLikes function is as follows:I want to make the addLikes function change the value of my dataSet in sanity. so when the user click the button, it should increase the likes by 1. But I am having issues with this. This is how I have my API endpoint set up for mutation, but it is giving me server error/pages/api/updateLikes.js file below:What am I doing wrong here?