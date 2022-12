title

export default { title: 'Book', name: 'book', type: 'document', fields: [ { title: 'Author', name: 'author', type: 'string', }, { title: 'Genre', name: 'genre', type: 'string', options: { list: [ { title: 'Non-Fiction', value: 'non_fiction' }, { title: 'Sci-Fi', value: 'sci_fi' }, ], }, }, ], }

query { _id author genre }

Hey all! I'm trying to figure out how to access thevalue for a string that has predefined options specified. For example, if I had aschema type with an author and a genre, where the genre is a string with a list of options:I'm executing this GraphQL query:I wantto come back asor, instead ofor. How do I achieve that?