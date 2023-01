import S from "@sanity/desk-tool/structure-builder"; export default () => S.list() .title("Content") .items([ S.listItem() .title("Settings") .child( S.editor().schemaType("siteSettings").documentId("siteSettings") ), S.listItem() .title("Home Page") .child(S.editor().schemaType("index").documentId("index")), ...S.documentTypeListItems(), ]);

Hey all, I've built a "singleton" for the landing page of a project, but It's not been exposed to the graphql api. Is there something I need to add to do so?