<https://mySanityId.api.sanity.io/v2021-06-07/data/query/production?query=*[_type> == "registrationForm" && references($id)]&$id="abcdef123456"

&& references($id)

<https://mySanityId.api.sanity.io/v2021-06-07/data/query/production?query=*[_type> == "registrationForm"]&$id="abcdef123456"

<https://mySanityId.api.sanity.io/v2021-06-07/data/query/production?query=*[_id> == $id]{"registrations": *[_type == "registrationForm" && references(^._id)]}&$id="abcdef123456"

<https://mySanityId.api.sanity.io/v2021-06-07/data/query/production?query=*[_id> == $id]&$id="abcdef123456"

references()

When making GET requests to the Sanity api, how can I get documents that reference a specific document?I've tried two different ways and I always get a 400 error (in my app and in Postman when making the same requests).400 error:But if I remove thethe request returns all registration form documents with no error:400 error:Again, if I remove the references part of the query then it returns correctly with the rest of the user data:Can you not usein HTTP queries or is there some syntax I am missing?Thank you in advance!